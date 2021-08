Si rovescia con il furgone, grave il conducente: in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

MONTECAROTTO – Soccorsi in azione questa mattina alle ore 8.50 circa a Montecarotto, in via Farneto per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare – forse un malore alla guida – il conducente di un furgone adibito al trasporto della frutta ha perso il controllo del mezzo, urtando la scarpata adiacente alla carreggiata e rovesciandosi.

La squadra dei vigili del fuoco di Jesi, in collaborazione con i colleghi di Arcevia, hanno estratto l’uomo, un 48enne di Morrovalle, dalle lamiere utilizzando dell’attrezzatura specifica, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi e l’automedica. Attivata anche l’eliambulanza, atterrata nelle vicinanze. L’uomo, in stato di semi-coscienza, è stato intubato e imbarcato a bordo dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. Successivamente i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.