Si schianta con l’auto contro un albero, un ferito grave a Torrette

MONSANO – I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 17.05 di ieri a Monsano, in viale Pieralisi, per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento un uomo di 67 anni perdeva il controllo dell’autovettura andando a sbattere violentemente contro un albero. La squadra di Jesi intervenuta con un’autobotte ha estratto il conducente dalle lamiere in collaborazione con i sanitari del 118 presenti sul posto e ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona per le cure del caso.