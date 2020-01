Si schianta con l’auto, scende e viene investito: carambola sull’asse Nord

ANCONA – Prima perde il controllo alla guida, scende per mettere il triangolo d’emergenza ma viene investito da una seconda auto. Sono 6, in totale, i mezzi coinvolti nella carambola questa mattina intorno alle 7.20 sull’asse Nord di Ancona, in direzione centro, poco prima della fine della strada. Quattro i feriti, il più grave il 59enne investito, dopo essere sceso dalla sua Fiat Bravo perché finito contro il guard rail.

La squadra dei vigili del fuoco ha soccorso le persone coinvolte collaborando con il personale del 118 e messo le vetture in sicurezza.

Per i rilievi procede la Polizia locale.