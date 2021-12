Si schianta contro il new jersey sulla SS76, grave una donna | Password Magazine

MONSANO – Incidente sulla SS76 tra Monsano e Chiaravalle, direzione Ancona. Intorno alle 17 di questo pomeriggio, una donna di 46 anni, di Jesi, probabilmente colta da malore si è scontrata per 100 metri sul new jersey, prima a sinistra e poi a destra. La conducente, incastrata tra le lamiere dell’auto, è stata estratta dal personale sanitario della Croce Verde di Jesi, tempestivo sul posto con un’ambulanza, e dai vigili del fuoco di Jesi. Subito dopo l’arrivo dell’automedica con i medici per le operazioni di soccorso.

La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette: la donna, seppur in stato confusionale, era cosciente. Si sospettano fratture. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi.