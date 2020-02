Si schianta contro un furgone in sosta, un uomo finisce all’ospedale

JESI – Attimi di paura poco prima delle 20 di oggi per un incidente in via Erbarella. Coinvolti nello scontro, un furgone e una Fiat Punto condotta da un uomo di 64 anni.

Per cause in corso di accertamento, la Punto è finita contro il furgone che era parcheggiato lungo la strada.

La macchina si è infilata con il muso sotto il pattino del mezzo pesante, al punto che inizialmente la parte posteriore si è sollevata da terra.

Sul posto sono arrivati i soccorsi, con due mezzi dei vigili del fuoco, 118 con Croce Verde di Jesi e Polizia locale.

All’arrivo dei sanitari, l’uomo era già uscito da solo dall’abitacolo ma era in forte stato confusionale. È stato così caricato in ambulanza e trasportato al Pronto soccorso di Jesi in codice rosso, pronto per essere trasferito successivamente a Torrette per accertamenti.

La Polizia locale a lavoro per gli accertamenti.