Si spaccia per operatore di banca ma è una truffa: denunciata una donna - Password Magazine

JESI – Truffatrice individuata e denunciata dalla Polizia. Nella giornata di eri, al termine dell’attività investigativa di, il personale di polizia giudiziaria del Commissariato PS di Jesi ha denunciato una 36enne per il reato di tentata truffa.

Era settembre quando un uomo di 73 anni riceva da un numero verde corrispondente a quello della sua banca una telefonata.

«Abbiamo riscontrato che è in atto un tentativo di truffa, a breve riceverà un codice via sms che dovrà comunicarci» lo informa un presunto operatore. L’uomo attende l’arrivo del messaggio e di lì a poco di nuovo riceve la chiamata dell’operatore con la richiesta di riferire il codice via sms. Stavolta, nutrendo il sospetto di un tentativo di truffa, l’uomo si rifiuta chiudendo la telefonata.

Contattato il numero verde della banca di riferimento, ha conferma che si era trattato quasi certamente di una tentata truffa e, anche se non si riscontravano operazioni in uscita dal suo conto, l’istituto bancario ha provveduto a bloccare il conto. Recatosi presso l’agenzia di riferimento, l’uomo scopre che, poco prima del blocco del conto, era stato disposto un bonifico di circa 10.000 euro, convincendosi a formalizzare querela tramite cui sarebbe stato possibile richiedere il blocco del bonifico e ottenere entro pochi giorni lo storno sul suo conto corrente.

Gli accertamenti investigativi, espletati all’indomani della querela, hanno consentito di verificare il beneficiario del mancato bonifico, una donna napoletana con conto corrente acceso presso una banca di Milano. Pertanto, si è procueduto al suo formale deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, per tentata truffa , tramite la Polizia del luogo di residenza.