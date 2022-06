Siccità, il sindaco di Falconara si appella a cittadini e bagnanti uso responsabile dell'acqua | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Il sindaco Stefania Signorini invita i cittadini ad adottare tutte le buone pratiche per ridurre al minimo indispensabile il consumo di acqua in questo periodo di grave siccità, in attesa di valutare, in accordo con gli altri enti locali, un’eventuale ordinanza contro gli sprechi. «Ogni singola persona può contribuire a risparmiare acqua potabile con piccoli accorgimenti già in casa – dice il sindaco –. Sul sito del Comune di Falconara abbiamo pubblicato alcune buone pratiche per l’utilizzo consapevole dell’acqua, in modo da evitare di sprecarla. Tra i consigli, quello di limitare l’innaffiatura di orti e giardini, preferendo le ore del primo mattino o serali, così che l’acqua non evapori. O ancora controllare i contatori per individuare eventuali perdite, utilizzare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico». Ma è soprattutto fuori casa, ricorda il sindaco, che si può fare molto per ridurre i consumi. «Un appello particolare è rivolto soprattutto ai bagnanti, affinché utilizzino con responsabilità docce e fontanelle pubbliche lungo la spiaggia – prosegue Signorini –. Utilizzatele solo quando è indispensabile e per il tempo strettamente necessario. Sensibilizzate i bambini, affinché non lascino i rubinetti aperti e non utilizzino l’acqua per giocare, come a volte purtroppo accade. Mi rivolgo anche agli operatori balneari, cui chiedo di richiamare alla responsabilità i frequentatori della nostra spiaggia».

Un messaggio di sensibilizzazione sarà diffuso nei prossimi giorni attraverso gli altoparlanti presenti lungo il litorale, per ricordare che l’acqua non va mai sprecata, una responsabilità che diventa ancora più urgente in periodi di siccità come quello che tutta Italia sta attraversando.