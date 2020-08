Silvia Gregori candidata alle Regionali con Forza Italia | Password Magazine

JESI – «La mia candidatura nasce da una ferrea volontà di mettermi a disposizione del mio partito e della causa, come ad esempio risollevare i nostri territori, che amo particolarmente, che in questo momento sono penalizzati da una mancanza di visione di Paese e di futuro in una condizione economica sempre più difficile».

Così Silvia Gregori, consigliera comunale di Jesi passata a Forza Italia, annuncia la sua candidatura alle regionali: «Sul programma che potete trovare anche sulla mia pagina Facebook le iniziative che verranno messe in campo saranno diverse.

Ma veniamo a me consigliere comunale, conosco bene la macchina amministrativa e sono sicuramente una persona che fa politica perchè mossa da ideali ben precisi, infatti non ho mai scelto il partito in base alle percentuali ne è la dimostrazione che sono scesa dal carro dei vincitori (Lega Salvini, ndr) nel momento più alto pur rimanendo nel centro destra.

Sono pienamente convinta che sia la persona a fare il partito, la mia idea di stato che difende i confine che non guarda a tirare a campare ma investe nella ripartenza , che mette la persona al centro , guardando ai più deboli, ridando anche decoro alle istituzioni e a restituire rigore a una società civile spesso in balia di una maleducazione e mal costume imperante è più che mai viva, senza estremizzare atteggiamenti o cavalcare i dubbi e le paure delle persone.

Infatti la parola chiave è fiducia, la stessa che mi accompagna in questi giorni della campagna elettorale, grazie alle vostre testimonianze. Fiducia in chi decide di non utilizzare i mezzi per il fine, ma per restituirla ai cittadini che hanno perso la voglia di andare a votare e motivarli a far parte di un cambiamento reale a portata di mano.

Sono pienamente consapevole del ruolo che investo mettendoci la faccia, ma per me , una parola data, la serietà , l’onesta oltre alle competenze contano ancora molto».