Sindaca di Ancona Mancinelli e le Regionali: “Non c’è una mia candidatura”

ANCONA – Si vociferava da tempo una possibile candidatura della sindaca di Ancona Valeria Mancinelli alle prossime elezioni regionali, forse addirittura come governatore del centrosinistra al posto di Ceriscioli. Ma questa mattina, con un video, è la stessa sindaca a mettere in chiaro le cose.

In un passaggio del video la Mancinelli chiarisce in maniera netta, con un pò di polemica forse tra le righe, la sua posizione: “Non c’è mai stata una mia candidatura, non voglio essere un problema, se non serve o se non sono gradita. Si vada dunque avanti e togliamo ogni alibi ed ogni contrapposizione. Ora chi deve decidere decida, a Roma o a Pesaro. Mi auguro che il candidato scelto sia quello migliore, non quello che dà meno fastidio. Chiunque sarà il candidato del centrosinistra avrà il mio sostegno”.

Il video completo: