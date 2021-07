Smarrisce 1000 euro alla stazione metano, gli operatori trovano e restituiscono la somma | Password Magazine

JESI – Trova mille euro a terra, rintraccia il proprietario e restituisce la somma per intero. É accaduto ieri alla stazione metano MetabarMetano: «Mentre effettuavo il rifornimento ad un’auto, mi sono accorto che a terra c’erano delle banconote per un totale di 1000 euro – racconta l’operatore Emanuel Santoni -. Subito ne ho parlato con il responsabile Marco Pergolini e insieme ci siamo messi a lavoro per cercare di individuare, dalle telecamere, chi avesse perso quel denaro e risalire al numero di targa per poi comunicarlo ai carabinieri e dare il via alle indagini». L’uomo è tornato però spontaneamente sui suoi passi, segnalando al persone della stazione di aver smarrito il suo denaro. Per fortuna, gli operatori avevano già tutto sotto controllo e hanno restituito le banconote al proprietario che li ha ringraziati per il gentile servizio e l’onestà dimostrata.