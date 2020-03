Soccorso per un malore in strada, dalla Croce Verde Jesi assistenza e solidarietà

JESI – Solidarietà ai tempi del Coronavirus. Questo pomeriggio i volontari della Croce Verde di Jesi sono intervenuti lungo corso Matteotti per soccorrere un 64enne che si è sentito mancare in strada, per un calo di pressione improvviso. Residenti e negozianti che hanno assistito alla scena hanno subito allertato il 118, intervenuto sul posto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Nel frattempo, hanno fatto accomodare il 64enne su una piccola scala. L’uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale e si sentiva anche dispiaciuto per aver ‘impegnato’ gli operatori sanitari in un momento così di difficoltà. Uno dei soccorritori della Croce Verde ha voluto allora offrire all’uomo almeno un latte macchiato con un cornetto che lo rimettessero in forze. Un piccolo gesto di vicinanza e di solidarietà in questo momento di distanza e di paura.

Proprio oggi, la Croce Verde di Jesi ha lanciato inoltre una raccolta fondi per l’acquisto di presidi di protezione, soprattutto di mascherine, che scarseggiano tra i volontari. Per chi volesse dare una mano, le informazioni sulla pagina dell’associazione.