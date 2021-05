Social housing a Jesi: il progetto per l'ex Cartiera | Password Magazine

JESI – Al via il progetto di social housing all’interno di un intervento regionale di autorecupero abitativo del complesso La Fornace, in particolare di completamento dell’edificio incompiuto antistante il Parco del Ventaglio, l’ex cartiera in Via Roma. Dopo l’abbandono dei precedenti progetti rivolti all’ex Giuseppine e al San Martino, ammonta oggi a 562mila euro il contributo regionale, variabile tra i 40 e i 50mila per ogni singolo appartamento, in base alle dimensioni dell’immobile.

Ne parla in questo termini l’Assessore ai lavori pubblici Roberto Renzi: «Negli anni scorsi siamo partiti con l’obiettivo dei complessi San Martino e San Nicolò. Ora ci dedicheremo ad una ultimazione di questo percorso in una struttura che merita riqualificazione di cui la cooperativa sociale Consorzio Solidarietà sta tentando di acquisire la proprietà». Quella dell’autorecupero è una politica abitativa attiva nella quale gli aderenti partecipano fisicamente alla realizzazione del cantiere in base alle proprie capacità. «La prestazione economica dei singoli – spiega Renzi – avrà un valore che andrà ad aggiungersi al contributo regionale. Ad oggi la cooperativa sta raccogliendo le adesioni, una sfida che ha buone prospettive».

L’housing sociale ha duplice funzione economica e relazionale, come sottolinea il sociologo Lucio Cimarelli, vicepresidente del Consorzio Solidarietà, soggetto attuatore del progetto: «Permette di ridurre il costo dell’alloggio, ma ha anche un’importante valenza di coesione sociale. Se i futuri inquilini lavorano e sudano insieme, non saranno sconosciuti gli uni agli altri».

Il costo degli appartamenti si aggirerà, secondo le preliminari stime, tra i 1000 e i 1500 euro al metro quadro commerciale. «Lo reputiamo più che vantaggioso – annota Cimarelli – per degli appartamenti che si trovano in un’ottima posizione, ben collegati, anche tramite pista ciclabile, al centro storico, da cui distano poco più di un chilometro. Nei pressi ci sono anche una scuola dell’infanzia, centri commerciali e l’area verde del Parco del Ventaglio».

Il recupero dell’edificio è affidato all’architetto Riccardo Bucci dello Studio Archee di Jesi: «Dai sopralluoghi fatti è emerso che lo stabile è in buono stato. Coperture e guaine verranno rimesse ex novo, ma la struttura è solida, come anche il sistema che permette alle acque piovane di defluire. Recupereremo le murature esterne attraverso pulizia e lavaggio dei mattoni, così da dare il giusto decoro alle facciate e riqualificare un’area che altrimenti diventerebbe dismessa».

Gli appartamenti, di classe A, sono in totale 11: quattro a piano terra con garage e cantina, sistema fotovoltaico ed ampie corti esterne, quattro al primo piano e tre al secondo, dove verrà aggiunto un ambiente per la sala condominiale, utilizzabile per riunioni o a fini aggregativi. «L’impianto originario resterà lo stesso – prosegue Bucci – con ingressi che convergono da percorsi comuni verso il centro delle corti. Ogni appartamento gode di un affaccio esterno all’edificio per avere anche un’ampia vista sul parco. Stiamo inoltre valutando la possibilità di completare le strutture con giardini pensili, così da portare un po’ di verde anche all’interno dell’edificio».

I lavori inizieranno nell’autunno 2021, prevedendo una fine entro l’anno. «Un progetto senza scopo di lucro, serio e gestito da persone affidabili – lo definisce Fabio Romagnoli, Presidente della cooperativa San Martino. Concorda il sindaco Massimo Bacci, che si mostra ottimista sulla buona realizzazione del progetto: “Grazie all’autorecupero vogliamo creare condizioni favorevoli, ad esempio per le giovani coppie, per consentire loro di acquistare un’abitazione a costi accessibili. Il secondo aspetto degno di nota è l’aver favorito e completato il recupero di una parte di città. Credo ci siano tutte le condizioni per raggiungere un obiettivo importante».

Ad oggi l’immobile è all’asta e la cooperativa ha già fatto un’offerta, aspettando di poterlo acquisire in via definitiva e di raggiungere i 12 soci previsti per l’attuazione.

Da bando regionale ogni socio, o suo parente entro il secondo grado, dovrà prestare 700 ore lavorative.

I cittadini interessati possono chiedere informazioni, manifestare interesse in modo non vincolante, o richiedere una verifica dei requisiti al numero 338 89 87 154 o all’indirizzo mail housingsociale@consorziosolidarieta.it

A cura di Angela Anconetani Lioveri