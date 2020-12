Sola in casa cade e si ferisce, arrivano i soccorsi | Password Magazine

JESI – Soccorsa in casa dopo una brutta caduta. Vigili del fuoco e sanitari del 118 sono intervenuti questa mattina in via Mancini in soccorso a una signora di 82 anni che, caduta sul pavimento, non riusciva a rialzarsi e ad aprire la porta per un dolore al ginocchio. La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto, ha permesso ai sanitari di introdursi all’interno dell’appartamento e soccorrere la donna, trasportata al Pronto soccorso di Jesi da un’ambulanza della Croce Verde per accertamenti.