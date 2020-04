Solidarietà dal calcio, la ‘Amatori Moie Vallesina’ dona 2 mila euro al Carlo Urbani

MOIE -Dalla Amatori Moie Vallesina 2 mila euro per il Carlo Urbani. La società calcistica amatoriale di mister Francesco Carbone ha dato prova di grande sensibilità decidendo di avviare una raccolta fondi per offrire un supporto in questo momento di emergenza sanitaria e di grande difficoltà economica del paese intero. Un’iniziativa che ha coinvolto giocatori e dirigenza, riscontrando da parte di ciascuno la volontà di offrire un proprio contributo.

La donazione è stata effettuata un paio di giorni fa, risultato del grande connubio tra sport e solidarietà. La somma sarà di supporto al nosocomio cittadino per l’acquisto di dispositivi di sicurezza o di macchinari utili a migliorare l’assistenza in questi giorni di lotta al coronavirus.