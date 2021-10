Solidarietà, le mele di Aism in Piazza Kennedy a Moie | Password Magazine

MOIE – Torna l’appuntamento con Aism , l’Associazione italiana sclerosi multipla. A Moie i volontari saranno nella centrale Piazza Kennedy il 2 e il 3 Ottobre dalle ore 9 alle ore 13 per raccogliere fondi e consegnare ai donatori le mele di Aism. Sono sufficienti 9 euro per portare a casa 1,8 kg di mele e sostenere la ricerca e l’assistenza. Quest’anno il ricavato sarà devoluto in particolare al sostegno dei giovani, i più colpiti dalla malattia. Alla manifestazione è legato anche il numero solidale di Aism 45512. I fondi raccolti sono destinati alla ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla e sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza Covid per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla.

Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro con SMS con WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.