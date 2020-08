Solidarietà su Jesi dalla Fondazione Rava, donati prodotti per l'infanzia | Password Magazine

JESI – Fondazione Rava ancora protagonista per un’iniziativa di solidarietà su Jesi. Dopo aver attivamente contribuito all’acquisto del macchinario per la diagnostica a disposizione del reparto di Radiologia dell’ospedale Carlo Urbani, stavolta l’attenzione è stata puntata sull’infanzia, che è un po’ il tema più sentito dalla prestigiosa Fondazione nata proprio per aiutare i più piccoli in condizioni di disagio in Italia e nel mondo.

E così è stato recapitato al Comune un enorme bancale di prodotti per l’infanzia di ogni tipo: dagli omogeneizzati ai biscotti, dai pannolini ai detergenti. Il materiale è stato consegnato alla Caritas per la sua distribuzione alle famiglie con bambini che vivono in marginalità economica.

L’iniziativa è stata coordinata dall’assessore ai servizi sociali Marialuisa Quaglieri che a suo tempo aveva preso direttamente i contatti con la Fondazione e poi ha coordinato la distribuzione presso la Caritas. «Un’altra iniziativa di importante valenza solidale – ha sottolineato la Quaglieri – che era stata avviata durante il periodo di lockdown, dopo aver preso atto che la Fondazione aveva lanciato l’iniziativa SOS spesa. Nei giorni scorsi la Fondazione Rava, che ha già fatto tantissimo per questo territorio, mi ha chiamato comunicandomi che il progetto proposto dal Comune di Jesi era stato approvato, annunciandomi la spedizione del materiale. Grazie alla Caritas andremo così ad offrire un ulteriore sostegno a quelle famiglie che, nelle difficoltà in cui si trovano, spesso non riescono ad acquistare prodotti idonei per i più piccoli».

Sono 31 mila in tutta Italia le persone aiutate dalla Fondazione Rava con il progetto SOS spesa durante il periodo del Covid.