“Solo orizzonte”: intervista ad Angela Anconetani Lioveri, tra poesia, amore e il richiamo dell’Elba - Password Magazine

JESI – Da Jesi a Rio nell’Elba, passando per traghetti, versi poetici e incontri sorprendenti: Angela Anconetani Lioveri, giovane poetessa jesina, ci racconta la sua storia di rinascita, amore e scrittura tra le onde e le colline. Autrice delle raccolte Le Radici (2023) e Solo Orizzonte (2024), Angela ha trovato sull’isola d’Elba, dove insegna anche alla scuola secondaria, molto più di un semplice luogo: un orizzonte emotivo e creativo nuovo.

Angela, come sei arrivata all’Elba?

«Sono arrivata sull’isola per la prima volta nel dicembre del 2023. Era un momento particolare, molto intenso. Sentivo di dover chiudere alcune porte con il passato e aprirne di nuove. A spingermi sull’isola è stato proprio il bisogno di mutare rotte, di trovare uno spazio ulteriore fino ad allora da me non contemplato. Così, mentre per molti l’Elba può sembrare un luogo limitato, per me è stato il contrario: uno spazio aperto dove ricominciare».

Com’è stato l’impatto con l’isola?

«L’Elba ha mille volti: il mare, le montagne, i borghi arroccati, il ricordo dell’esilio napoleonico e dunque la storia, la cultura, il volto estivo del turismo caotico che si accontenta di ciò che solo appare: tanti piccoli mondi in brevi distanze, dove cambiano vegetazione, accenti, architetture. Tutto racchiuso in 224 km². Io sono arrivata proprio durante il silenzio invernale, in un tempo in cui avevo bisogno di quella pluralità, capace per me di assumere la forma di una nuova speranza per il futuro».

Un ruolo importante l’ha giocato anche l’amore…

«Sì, all’Elba ho riscoperto la mia capacità di amare e di lì a sei mesi ho raggiunto Manuel, il mio compagno, trasferendomi a Rio nell’Elba a giugno 2024. È stato come ritrovare la capacità di contemplare un “solo orizzonte”, che poi è diventato il titolo della mia seconda silloge poetica, prefata proprio da lui».

Come è nata la raccolta Solo orizzonte?

«L’ho scritta quasi di getto, in 3-4 mesi. Nei tragitti in traghetto, sui treni, nei ritorni a Jesi. Le poesie seguono un’andatura ondosa, come le emozioni, come il mare. Raccontano l’amore, ma anche lo spostamento, il desiderio, il sogno. Mi piace pensare a quella “catena di equivalenze che lega tutti gli innamorati del mondo”, come scriveva Barthes».

Dopo esserti immersa nelle bellezze di un paesaggio così unico e dai mille volti, come lo hai definito… non ti manca mai Jesi?

«Jesi è e resta la mia Itaca. È casa, le radici, le amiche che mi conoscono da sempre. Ma ora ho anche un’isola oltre il mare che mi ha ridato la felicità. Qui ho potuto scrivere da mattina a sera, ho tagliato i rami secchi e ho imparato cosa significa l’essenziale».

In cosa l’isola ti è stata preziosa?

«Sebbene non venissi dal caos di una metropoli, tuttavia trasferirmi in un soave luogo di silenzio sospeso mi ha permesso di fare tabula rasa e di ritrovare parole davvero essenziali: incanto, quiete, poesia, azzurro, amore. Se le Marche sono un confine che mi culla e rassicura, l’Elba mi spinge oltre, è la possibilità di sconfinarsi, di percepire davvero “solo orizzonte”. Una libertà nuova».

Hai esplorato l’isola anche dal punto di vista culturale.

«Sì, ed è stata una scoperta entusiasmante. Ho partecipato all’Elba Book Festival, festival di editoria indipendente dove ho avuto l’onore di intervistare Carlo Lucarelli. Ho conosciuto poeti elbani come Jonathan Rizzo e Angelo Airò Farulla, e la scrittrice Francesca Bertuzzi. Le Radici ha vinto il terzo premio al concorso “Ascoltando i silenzi del mare”, e ho avuto modo di presentare i miei libri in librerie molto attive. A marzo sono stata ospite anche in radio con Gemma Messori per parlare di poesia. E quest’estate parteciperò alla “Notte dei Poeti”, nel museo a cielo aperto dedicato a Italo Bolano».

Come ti senti oggi, tra due luoghi così importanti per te?

«A volte, tornando a Jesi, sento una specie di “mal di terra”, come lo chiamava Tabucchi. Ma in fondo non è altro che un modo per dire che qualcosa dentro si è trasformato. Forse aveva ragione Seneca quando diceva che bisogna cambiare l’animo, non il cielo. Ma in questo caso, cambiare cielo ha fatto la differenza».

Angela, chiudiamo con una tua frase tratta da Solo orizzonte. Quale sceglieresti?

«Forse questa:

“Quando intraprendi la lunga strada / verso il porto, / il mondo allora risorge.”

È il momento in cui si ricomincia a vedere la luce».

(Foto di Angela Anconetani Lioveri)

