Somministrazione senza permessi, sanzionato stabilimento | Password Magazine

ANCONA – Nella giornata di ieri, 16 luglio, è stato effettuato, su disposizione del Questore di Ancona, un controllo congiunto della Polizia di Stato (squadra amministrativa e di sicurezza) e la Polizia locale di Ancona, finalizzato alla verifica delle regolarità, anche su un profilo di rispetto della normativa anti covid, dei locali prospicienti il litorale di Palombina Nuova. Nel corso dei controlli è emerso che il titolare di uno stabilimento balneare, è risultato privo di qualsiasi autorizzazione per svolgere l’attività e per somministrare alimenti e bevande. Per tale motivo veniva disposta l’immediata chiusura dell’esercizio pubblico e comminata la sanzione amministrativa di 5 mila euro.