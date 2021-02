Sondaggio: "Presentato il nuovo governo Draghi. Cosa ne pensate?" | Password Magazine

ITALIA- Tornano, sulle storie di instagram di Password Magazine, i sondaggi e lo fanno per conoscere l’opinione dei nostri lettori, per la maggior parte della Vallesina, sul nuovo governo formato da Mario Draghi.

E’ ovviamente l’argomento del momento su tv e giornali ma anche tra i cittadini, con moltissimi post e commenti su tutti i social. Ieri il Presidente del Consiglio ha ufficialmente accettato l’incarico e, in una conferenza stampa, ha elencato i suoi ministri, metà tecnici metà politici, con alcune riconferme dal Conte bis.

Abbiamo allora chiesto il vostro parere su questo nuovo governo Draghi sul quale c’era molta attesa ed un toto-nomine variegato, ieri sera svelato ufficialmente in diretta tv.

Il sondaggio, partito nella notte, ha già visto una grande partecipazione. Ci sarà tempo per votare fino alla mezzanotte circa di oggi. Per farlo, basterà andare sulle nostre stories Instagram. A questo LINK il profilo di @PasswordMagazine, per le storie basterà un tap/click sul logo in alto a sinistra