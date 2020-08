Sono in isolamento ma escono e vanno in spiaggia: ritrovati dai carabinieri | Password Magazine

SENIGALLIA – Decidono di lasciare la struttura di accoglienza per fare una passeggiata in città. Fin qui tutto bene se non fosse che i due fossero in isolamento fiduciario. Sono stati ritrovati dai carabinieri i due iracheni che, tenuti in stanze separate perché contagiati dal coronavirus o con il sospetto di averlo contratto, se ne sono andati a fare due passi sulla Spiaggia di Velluto. Il fatto è avvenuto sabato sera: a denunciare al 112 la sparizione dei due, la struttura di accoglienza dell’anconetano che li ospitava.

I due stranieri, di 22 e 20 anni, sono stati rinvenuti dai militari lungomare e multati ciascuno per 400 euro. Poi sono stati ricondotti alla struttura dove alloggiavano, dove resteranno fino al completamento dell’isolamento.