«Sono stato aggredito e picchiato in via Setificio»: lo sfogo sul web | Password Magazine

JESI – Mostra le foto dopo il pestaggio e le diffonde sul web. «Un giovane mi ha aggredito e picchiato in via Setificio»: a parlare è un uomo, straniero, che riferisce di essere stato inseguito e colpito da un ragazzo congolese intorno alle 21 di giovedì sera. «Mi ha ferito alla testa, alla mano e alla spalla». Secondo quanto denunciato in rete, l’aggressore era in stato alterato e avrebbe agito per motivi personali: «È fuggito prima che arrivasse la Polizia – racconta -. Mi ha tolto con forza la collana e ha provato a prendermi il cellulare dalla tasca». L’uomo riferisce di essersi rivolto anche alle forze dell’ordine per denunciarlo. «Ora – dice – sto ricevendo cure».