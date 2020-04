Soroptimist Club Jesi organizza raccolta beni di prima necessità: «Dona con noi»

JESI – “Dona con noi”. Il Soroptimist Club di Jesi organizza una raccolta di beni di prima necessità, grazie alla virtuosa sinergia con il Supermercato Sì con Te di via Puglisi. Infatti, dal 9 aprile il punto vendita sito presso il quartiere Smia ospiterà un punto di raccolta di prodotti da destinare alle famiglie più bisognose, che saranno poi distribuiti dal Centro Servizi Caritas cittadino. Il Soroptimist si è voluto fare promotore e si impegna in prima persona in questa iniziativa, aperta alla partecipazione ed al concorso di tutti i clienti del Sì con Te. Chiunque volesse potrà così comprare scatolame, pasta, passata di pomodoro ed altri generi alimentari, oltre a prodotti per il bucato e l’igiene che, una volta pagati, depositerà all’interno del box a tal fine predisposto. Non è infatti un segreto che il propagarsi del virus, unitamente alle misure prese dal Governo per contenerne gli effetti, abbiano comportato anche ripercussioni negative sulla tenuta dei bilanci delle famiglie più deboli. A queste, il Soroptimist mira a farsi vicino con una azione concreta, ma anche di stimolo e sensibilizzazione delle coscienze.