Soroptimist Jesi, l'ultimo carrello di spesa solidale destinato a donne e bambini | Password Magazine

JESI – Riempito l’ultimo carrello di spesa solidale raccolta dal Soroptimist Club di Jesi. L’iniziativa «Dona con noi», lanciata durante l’emergenza covid, ha permesso di riempire in due mesi ben 8 carrelli di beni di prima necessità da destinare alle famiglie più bisognose, grazie alla virtuosa sinergia con supermercato Sì con Te di via Puglisi. L’ultimo carrello raccoglieva prodotti e generi alimentari per bambini e donne. Importante il contributo della signora Silvana Tavoloni che oltre a dei vestitini per bambini, da lei confezionati, ha realizzato anche 25 mascherine fatte a mano e devoluto la somma ricavata – circa 250 euro – al Soroptimist per le iniziative di solidarietà.

Il Club jesino si è impegnato in prima linea nell’iniziativa aperta alla partecipazione ed al concorso di tutti i clienti del Sì con Te che ha permesso di donare in questi mesi scatolame, pasta, passata di pomodoro ed altri generi alimentari, oltre a prodotti per il bucato e l’igiene a chi ne aveva necessità.