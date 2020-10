Soroptimist Jesi, passaggio di consegne: Catia Mastantuono alla presidenza | Password Magazine

JESI -Passaggio di consegne al Soroptimist Club Jesi. Il 16 ottobre, le componenti del club jesino si sono ritrovate presso palazzo Bisaccioni per la cerimonia di investitura della nuova presidente e del consiglio. Nel rispetto delle prescrizioni antiCovid, le sorelle Soroptimiste hanno accolto Catia Mastantuono alla presidenza del Club.

Docente presso l’IIS Cuppari-Salvati di Jesi, Mastantuono succede a Francesca Beolchini, che ha guidato il Club dalla fondazione, avvenuta il 10 novembre 2018, sino ad oggi.

E per i prossimi due anni, come previsto dal regolamento, spetterà a Mastantuono traghettare il Soroptimist cittadino attraverso le acque agitate dalla pandemia. Un compito non semplice, ma rispetto al quale l’associazione saprà dimostrare ancora una volta la sua capacità di rendersi prossima ai bisogni del territorio, costantemente al fianco delle donne. Hanno partecipato all’evento l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Jesi Marisa Campanelli, in rappresentanza dell’amministrazione e, in rappresentanza del Soroprimist Club Macerata, la presidente Maria Leonori. In apertura l’intervento della past president Beolchini, che ha ripercorso tutte le tappe delle iniziative effettuate durante il suo mandato: dal convegno sull’acqua “Women, Water and Leadership” al convegno interclub “Uomini per le donne”; dall’evento sulla medicina di genere alla raccolta di fondi, con il Rotary di Jesi, per la realizzazione di un laboratorio per la produzione di valvole cardiache, per un ospedale pediatrico in India; dalla spesa solidale in tempo di Covid alle pubblicazioni: quella sugli antichi lavatoi di Jesi, quella relativa agli Atti del convegno sul Water Woman and Leadership e quella, infine, del diario dedicato alle riflessioni sulla quotidianità al tempo della pandemica. La neo insediata presidente ha indicato, a sua volta, le linee guida per il biennio.

A suggellare e concludere simbolicamente l’incontro, la consegna della spilla di Presidente da parte di Beolchini a Mastantuono la quale, a sua volta, ha dato alla collega quella da Past President. Trasmesso in diretta sul profilo Facebook del Club, l’incontro è stato seguito da oltre trecento persone, a testimonianza dell’interesse legato alle iniziative del Soroptimist Jesi, ormai parte delle realtà associative più importanti del nostro territorio.