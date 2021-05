Soroptimist, si è conclusa con successo la nuova edizione di carello solidale | Password Magazine

JESI – Si è conclusa venerdì scorso, la nuova edizione dell’iniziativa di solidarietà firmata Soroptimist Jesi, con la consegna a varie famiglie in difficoltà economica ed alla Caritas cittadina dei prodotti, raccolti presso il punto vendita Sì con Te di via Puglisi. Dopo la grande prova delle precedenti edizioni, anche quella appena conclusa, partita il 16 marzo, la terza in ordine di tempo, ha riscontrato il vivo apprezzamento degli avventori del supermercato, partner del progetto, che hanno destinato al carrello solidale tantissimi prodotti alimentari e di prima necessità, di cancelleria per bambini, d’igiene.

Nata da una collaborazione con il Sì con Te, la Croce Rossa, la Caritas, su impulso del Soroptimist Club di Jesi, l’iniziativa ha visto l’installazione, di un box per la raccolta di prodotti presso il supermercato del quartiere ex Smia. I prodotti , periodicamente prelevati dalle socie del Soroptimist e dai volontari della Croce Rossa, sono stati consegnati, sotto forma di pacchi, a famiglie in difficoltà. Tre i nuclei familiari beneficiari della raccolta solidale del Club Soroptimista cittadino, non nuovo a dare vita a progetti di immediato e concreto sostengo al tessuto sociale del proprio territorio di riferimento segnato dagli effetti, anche economici, della crisi scatenata dalla pandemia. Gli interventi hanno sostenuto famiglie in difficoltà con donne che hanno perso il lavoro. Un aiuto immediato insomma, quello del Soroptimist, e di vicinanza concreta, nel segno della solidarietà.