Sorpresa a bere davanti un bar, la borsa piena di droga: arrestata | Password Magazine

ANCONA – Continuano i controlli sul territorio dorico da parte dei Poliziotti delle Volanti che nella notte decorsa hanno arrestato una giovane. La donna, già nota alle forze dell’ordine, era in compagnia di alcuni amici a bere davanti ad un bar della città.

Appena la pattuglia si è avvicinata per un controllo la ragazza, con una scusa, ha cercato di defilarsi salutando i suoi amici, dicendo loro che si era fatto tardi e che doveva tornare a casa, come Cenerentola allo scoccare della mezzanotte. I poliziotti l’hanno fermata in tempo e hanno visto che cercava di nascondere qualcosa frettolosamente dentro la sua borsetta. Dopo averla identificata le hanno trovato dentro la borsa quasi 2 grammi di cocaina e 110 grammi di cannabis, tutti divisi in piccoli cartocci, insomma aveva la borsa di Mary Poppins, più si cercava e più usciva stupefacente. La donna ovviamente è stata arrestata e lo stupefacente sequestrato.