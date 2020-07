Sorpreso con la droga dalla Polizia, giovane pusher agli arresti | Password Magazine

ANCONA – Spacciava droga, giovane finisce agli arresti. Durante i consueti giri di controllo sul territorio, la notte scorsa, intorno le 2, le Volanti hanno fermato e sottoposto a controllo un’auto di piccola cilindrata con a bordo tre giovani italiani. Ad insospettire gli agenti, la brusca accelerata del veicolo alla vista delle ‘bianco celesti’, imboccando via De Gasperi.

Alla volante non è sfuggita questa manovra né tanto meno il fatto che dal finestrino posteriore venisse gettato via un involucro.

Raggiunta via De Gasperi, i poliziotti sono riusciti a bloccare la macchina e a procedere al controllo degli occupanti. In particolare l’attenzione delle forze dell’ordine veniva subito attratta dal ragazzo seduto dietro, che si mostrava agitato.

Contestualmente un’altra Volante della Polizia si metteva alla ricerca di ciò che era stato gettato dal finestrino: così, poco dopo, veniva rinvenuto in mezzo alla strada il pacchettino buttato che si presentava come un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di circa 6 grammi.

Dopo una rapida indagine e compreso chi fosse il proprietario, i poliziotti hanno pensato di estendere il controllo anche all’abitazione di quest’ultimo: qui rinvenivano ulteriori 3 barattoli in vetro chiusi ermeticamente e contenenti rispettivamente altra marijuana dal peso complessivo di circa 57 grammi , 4 grammi e 2 grammi e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Alla luce di quanto sopra i Poliziotti traevano in arresto il giovane, età 24 anni, per i reati di spaccio e posto a disposizione dell’A.G. Poco fa è terminata l’udienza di convalida dell’arresto con la condanna a 6 mesi con pena sospesa.