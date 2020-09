Sorrisi e allegria al centro Arcobaleno con i Vip Clown Vallesina | Password Magazine

JESI – Sorrisi e allegria oggi davanti al centro Arcobaleno con i volontari dell’associazione Vip (Viviamo In Positivo) Clow Vallesina. Anche questo pomeriggio, fino alle 18.30, i clown dell’associazione jesina saranno presenti con un banchetto per la vendita dei biglietti della Lotteria Solidale che servirà a raccogliere fondi a sostegno di progetti nazionali tra cui Missione, Informazione, Formazione, Scuole e Clown di Corsia. All’occasione per i più piccoli ci saranno sorprese e divertimento.

La VIP Clown Vallesina, con sede a Jesi, è attiva sul territorio da 10 anni: obiettivo dei volontari è portare gioia e sorriso laddove regnano degli stati di tristezza o di sofferenza nei bambini ed adulti. Armati di naso rosso, camice colorato e tanta allegria, si recano in visita presso i reparti di Medicina e Pediatria del “Carlo Urbani”, cercando di strappar via, per qualche attimo, i pazienti dall’ambiente ospedaliero attraverso momenti di gioco e gag. La Clown VIP Vallesina è federata alla VIP ITALIA (l’acronimo sta per Viviamo In Positivo) che conta oltre 50 sezioni in tutto il Paese e più di 4.000 volontari clown che prestano regolarmente servizio nelle 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia.