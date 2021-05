Spacciava droga, giovane arrestato e condannato a 4 anni di reclusione | Password Magazine

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Ancona, a carico di un 23enne del posto, condannato per aver commesso il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono all’ottobre del 2019 quando il giovane, nel corso di un controllo avvenuto nel comune di Ancona, era stato trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Successivamente era stata svolta una perquisizione presso la sua abitazione che consentì di rinvenire altri 360 grammi circa di stupefacente della medesima specie, sempre suddiviso in panetti, due involucri in cellophane termosaldati, strumenti atti al confezionamento e denaro contante. A carico del 23enne – alla luce delle evidenze raccolte – è stato così emesso dispositivo di condanna: il giovane, che ora si trova presso la Casa Circondariale di Ancona Montacuto, dovrà espiare una pena di 4 anni di reclusione.