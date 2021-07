Spacciava droga nel capanno dello stabilimento, un 60enne nei guai | Password Magazine

ANCONA – Dopo una serrata attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti , la Squadra Mobile dorica è riuscita ad identificare e deferire alla Procura della Repubblica di Ancona un uomo di sessanta anni, già noto alle forze dell’ordine.

Dall’inizio della stagione estiva, residenti e turisti avevano cominciato a segnare la presenza in ore notturne, di giovani che frequentavano in modo discutibile la spiaggia di Marcelli.

Motivo per cui il Questore della Provincia di Ancona aveva intensificato i già numerosi servizi di Polizia mettendo in campo diverse specialità della Polizia di Stato e di altre FF.OO., nonché personale investigativo della Squadra Mobile.

Ieri sera, al culmine dei molteplici appostamenti soprattutto in ore notturne, i poliziotti della Squadra Mobile sono riusciti ad identificare un uomo di sessanta anni, addetto alla vigilanza notturna di uno stabilimento balneare di Marcelli. L’uomo, che per la sua attività deteneva un capanno utilizzato come spogliatoio, ieri sera è stato raggiunto dai poliziotti della Squadra Mobile e sottoposto ad una rigorosa perquisizione personale e locale che si è estesa anche nel suo vicino appartamento.

All’interno del capanno gli investigatori hanno rinvenuto, posto sopra una mensola, un coltello a serramanico di 20 centimetri, con lama che presentava evidenti tracce di sostanza stupefacente.

Nella sua abitazione dove l’uomo vive da solo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato oltre un etto di marijuana.

Dopo le formalità di rito svolte negli uffici della Questura, l’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.