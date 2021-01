Spacciava durante la detenzione domiciliare, arrestato | Password Magazine

SENIGALLIA -Nella giornata di sabato i Carabinieri di Senigallia hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio un uomo, di 51 anni, già sottoposto alla detenzione domiciliare poiché condannato per un reato commesso nel 2007. I militari dell’Arma avevano ricevuto dall’Ufficio di Sorveglianza di Ancona una comunicazione che disponeva il suo accompagnamento in carcere, quale aggravamento della sua attuale misura detentiva. La decisione era la conseguenza dell’evasione che i carabinieri avevano segnalato, con conseguente denuncia, la notte di Capodanno, quando non lo avevano trovato nell’Hotel di Senigallia in cui doveva scontare la pena. Dopo pochi giorni è stato deciso l’aggravamento della misura, con accompagnamento in carcere. Quando i Carabinieri di Senigallia sono andati a prenderlo per portarlo in caserma hanno però scoperto che nelle tasche del pantalone che indossava c’erano 20 dosi di eroina e nello zaino aveva un flacone di metadone. A quel punto hanno deciso di eseguire una perquisizione nella stanza dell’Hotel in cui dimorava. Nell’armadio, nascoste tra i vestiti, c’erano altre 25 dosi di eroina, 5 flaconi di metadone e 520 euro in contanti. Nel cassetto del comodino posto accanto al letto, invece, è stato trovato un proiettile da 9 mm, un coltello e una dose di marijuana. La droga rinvenuta è stata sequestrata, insieme ai soldi e al proiettile. Al termine dell’attività l’uomo, dichiarato in arresto sia in esecuzione del provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza che per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato condotto nel carcere di Ancona Montacuto.