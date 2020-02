Spaventoso frontale a Monsano, in due in ospedale

MONSANO – Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via Santa Maria, a Monsano per un incidente. Coinvolte due auto che si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di due feriti, entrambi soccorsi e trasferiti in ospedale in codice rosso.

Entrambe le due conducenti sono state trasportate all’ospedale di Torrette a bordo dell’eliambulanza Icaro01, l’altra invece, una 51enne di Monsano, è stato accompagnata con un mezzo della Croce Verde di Jesi. Sul posto, anche automedica, vigili del fuoco e Polizia stradale per i rilievi.

Nessuna delle due donne è in pericolo di vita.