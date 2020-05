Spaventoso incidente tra auto e bici, sul posto anche l’eliambulanza

JESI – Spaventoso incidente in via Ravagli, all’incrocio con via Erbarella., intorno alle 18.30 di oggi. Lo scontro è avvenuto tra un’automobile e una bicicletta. Sul posto sono intervenuti Polizia locale, Croce Verde di Jesi, automedica e anche Icaro.

Il ferito sarebbe un uomo 56 anni che stava viaggiando in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni sembrerebbero gravi, è stato caricato dai sanitari a bordo dell’eliambulanza per il trasporto all’ ospedale di Torrette in codice rosso. La prognosi è riservata.

Il tratto di strada di via Ravagli è al momento chiuso al traffico per consentire i rilievi.

Notizia in aggiornamento.