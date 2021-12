«Spegnere le luci natalizie per solidarietà ai lavoratori Caterpillar» | Password Magazine

JESI – Spegnere, nel prossimo fine settimana, le luci natalizie della città, in segno di solidarietà con i lavoratori e le lavoratrici. É la proposta di Jesi in Comune, gruppo d’opposizione in Consiglio comunale:

«La drammatica vicenda della chiusura dello stabilimento Caterpillar di Jesi non riguarda “solo” i quasi 270 lavoratori e lavoratrici, le loro famiglie e l’indotto collegato all’azienda, è una ferita per tutta la città, per tutto il territorio, perchè incide pesantemente su un’intera comunità e perchè i diritti sono tali solo quando sono universali. Qui è in gioco il diritto al lavoro come strumento capace di generare reddito, ma soprattutto dignità.

Ed allora è necessaria una presa di posizione forte, senza indugi, a sostegno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, a sostegno delle loro battaglie, da parte di tutte le forze politiche ed istituzionali, e della città intera.

Per questo, per far arrivare ai lavoratori ed alle lavoratrici tutta la nostra solidarietà, fattiva, presente, ma anche simbolica, in un momento in cui la città si illumina a festa, proponiamo invece di spegnere tutte quelle luci, durante il prossimo fine settimana, in segno di vicinanza con chi sta vivendo un momento drammatico, ma anche per risvegliare una necessaria coscienza collettiva!»