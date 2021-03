Speranza ad Acquaroli: «Marche in zona rossa per le prossime due settimane» | Password Magazine

JESI – «Questa mattina il Ministro Speranza ci ha comunicato che la soglia dei 250 positivi a settimana su 100.000 abitanti su base regionale sarà il criterio adottato per valutare le regioni che entrano in zona rossa. A seguito di questa decisione, il Ministro Speranza mi ha confermato che le Marche automaticamente saranno portate in zona rossa per le prossime due settimane». L’ordinanza sarà emessa dallo stesso Ministro e andrà in vigore da lunedì.