Spesa a domicilio, la Coal di piazza Vesalio: «Tutto pronto per le consegne» | Password Magazine

JESI – Spesa a domicilio e consegna gratuita. Il supermercato Coal di piazza Vesalio potenzia il servizio ora che in questo momento è tornata fortemente l’esigenza di ricevere i propri acquisti direttamente a casa. I gestori Stefano, Marcella, Alessandro e Veronica fanno sapere: «Informiamo i clienti che non possono o non vogliono uscire da casa a causa del covid che stiamo riattivando con tutto il gruppo per le consegne a domicilio – dicono -. Il servizio è gratuito e senza limite di spesa». In molti questi giorni stanno chiamando il supermercato per sapere come poter richiedere la spesa a casa.

Il Coal di piazza Vesalio è stato infatti tra i primi supermercati a dotarsi del servizio: «Effettuiamo le consegne sia all’interno del Comune di Jesi che fuori. Si può inviare la lista della spesa elencando nome, cognome, telefono e indirizzo ai seguenti numeri 0731/084491 o mail fiorejesi@coal.it o WhatsApp: 3336011879 – 3470430314. Pagamento in contanti ma anche tramite bancomat e carte di credito».