Spesa e farmaci a domicilio: ecco dove è attivo il servizio

JESI – Il Comune di Jesi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook e sito l’elenco dei negozi di generi alimentari e dei fornitori di beni e servizi che effettuano la consegna a domicilio (l’elenco sarà aggiornato man mano che giungeranno ulteriori adesioni). Per vedere l’elenco bisogna cliccare qui.

«Abbiamo la linea del telefono sempre occupata». In questi giorni, solidarietà e buon senso non mancano. Tra i primi a lanciarsi nella spesa a domicilio, il supermercato Coal di piazza Vesalio che ha messo a disposizione anche la mail (fiorejesi@coal.it) per agevolare il lavoro già straordinario e difficoltoso dello staff nel ricevere la lista «altrimenti – dicono i gestori – le linee del telefono sono continuamente occupate per l’elevatissimo numero di chiamate». In supporto, anche l’Adriatica Condomini che ha messo a disposizione in propri recapiti per ricevere la lista della spesa ed inviarli così alla Coal che provvederà poi a far recapitare la spesa a casa.

«Un ringraziamento – dicono da Coal – anche all’Associazione Nazionale Carabinieri Protezione Civile che ci sta aiutando in questo momento cosi delicato di Emergenza per Noi Tutti».