Spigola alla Mediterranea-Marchigiana: piatto veloce e gustoso | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Vi propongo anche questa volta un secondo piatto di pesce perché avvicinandoci sempre più all’estate e cercando qualcosa di veloce – gustoso e facilmente digeribile , la scelta non può che ricadere sul pesce.

In particolare i filetti di spigola offrono la possibilità di realizzare un piatto per un pasto non troppo calorico che trova completezza se accompagnato da 2 fette di pane tostate. Ma vediamo ora cosa occorre …