Spostamenti, al via controlli mirati dei carabinieri in Vallesina | Password Magazine

JESI – Marche arancioni, scattano le misure di controllo da parte delle forze dell’ordine. Il Comando Compagnia Carabinieri di Jesi da oggi ha avviato i servizi straordinari sul territorio finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni del Governo in materia di Covid-19. Già da questa mattina è in atto un servizio di cinque pattuglie esperte dell’argomento, le quali si sono dedicate ad effettuare accertamenti mirati in più punti dei vari comuni della Vallesina, con massima attenzione agli spostamenti. I controlli saranno quotidiani ed in tutti i quadranti orari. Rinforzate le fasce orarie di chiusura totale (22-05) con più militari dedicati al controllo.