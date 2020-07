SS16, nuovo autovelox operativo nei prossimi giorni: ecco cosa cambia | Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – Nei prossimi giorni sarà operativo il nuovo dispositivo di controllo della velocità media sulla SS16 a Falconara Marittima.

Si rammenta che, per programmare l’avvio delle attività di controllo, il comune ha atteso i formali pareri positivi espressi sia da parte di Anas e Polstrada, sia da parte della Prefettura di Ancona.

Rispetto all’impianto precedente, in cosa si differenzia?

Esso non fa altro che misurare la velocità di un veicolo tra due punti definiti della strada. Vi sarà quindi un dispositivo che accerterà l’accesso del veicolo in tale tratto (porta di ingresso) ed un dispositivo che ne accerterà l’uscita. La risultanza dello spazio percorso dal mezzo (pari alla distanza tra i due dispositivi), ed il tempo impiegato dal veicolo per la percorrenza, darà la velocità media, la quale verrà decurtata della relativa tolleranza prevista dalla legge (5 km/h fino a 100 km/h ed il 5% oltre).

Quali sono i vantaggi? La circolazione risulta più sicura, vi è la possibilità di adeguare in sicurezza la velocità del veicolo in funzione delle condizioni del traffico mettendo al riparo da possibili distrazioni alla guida.

Tale dispositivo andrà a premiare l’automobilista che ha saputo tenere una condotta di guida coerente con i limiti di velocità ma adattabile alle reali condizioni del traffico, a tutto vantaggio di chi usa il veicolo in maniera diligente e prudente.

Allo stesso tempo, continuerà ad essere efficace nella repressione delle condotte di guida pericolose ed incuranti delle norme che regolano la circolazione stradale.

Questa tipologia di dispositivo è una novità nella Regione Marche ed è uno dei primi su tutto il territorio nazionale, al di fuori della rete autostradale. L’Amministrazione Comunale fa sapere «di aver voluto sostenere una scelta di qualità a tutela della sicurezza della circolazione stradale in uno dei tratti più pericolosi dell’intero territorio. Ovviamente rimane sempre valido l’invito a moderare la velocità, per la propria e l’altrui incolumità, anche al fine di non incorrere in sanzioni al codice della strada».