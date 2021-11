SS76, incidente in galleria: l'auto va contro un camion e si ribalta | Password Magazine

FABRIANO – Perde il controllo del veicolo, si scontra contro un camion e si ribalta. É successo nel pomeriggio di oggi (giovedì 25 novembre) lungo la SS76, all’altezza di Fabriano ed in direzione Fossato di Vico. Per cause in corso di accertamento, una Ford Focus prima ha impattato contro un camion all’interno della galleria e poi si è rovesciata sulla ‘schiena’. Paura per la donna a bordo, estratta dalle lamiere e ricoverata in ospedale dal 118.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia per i rilievi e la regolazione del traffico.