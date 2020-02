SS76, lunghe code per un incidente: schianto tra due camion e auto

MONSANO – Lunghe code e traffico in tilt questa mattina sulla SS76 per un incidente stradale tra Jesi Est e l’uscita di Monsano, in direzione Ancona. Nello scontro, sono rimasti coinvolti due camion e un’auto, per fortuna senza feriti gravi. Il tratto di strada è stato comunque chiuso per consentire le operazioni, il traffico deviato con indicazioni sul posto. La dinamica è ancora al vaglio ma, secondo prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe schiantata contro i due mezzi pesanti in fase di sorpasso, nel tentativo di rientrare sulla corsia per uscire a Monsano

Sul posto, 118, personale Anas e le forze dell’ordine intervenute per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione.