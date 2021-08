Stadio Carotti verso la gestione di JesiServizi | Password Magazine

JESI – Comune pronto a consegnare le chiavi dello Stadio Carotti a JesiServizi. Con una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha dato incarico alla partecipata di elaborare un piano di fattibilità. Per la prima volta, dunque, l’impianto di viale Cavallotti e i giardini antistanti potrebbero passare a una forma di gestione interna e non più affidata a terzi, come società sportive e associazioni. Da Statuto, infatti, rientra nelle possibilità di esercizio di JesiServizi – che già si occupa di servizi come la raccolta dei rifiuti, refezione scolastica e trasporti – anche «la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi» così come «la progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di aree verdi e dell’arredo urbano, comprese tutte le attività connesse».

Il 31 agosto giungerà al termine la gestione transitoria della Cooperativa Sociale Tadamon dopo la rinuncia della Jesina, che da sempre se ne occupava, a decorrere dal 30 giugno 2020.

«Il Comune di Jesi aveva evidenziato alla stessa società sportiva una situazione di carente manutenzione del verde, riferita sia all’impianto sportivo che all’area del parco pubblico antistante» si legge nella delibera di Giunta: da qui «l’esigenza di analizzare, per il caso di specie, la fattibilità di una nuova modalità gestionale, in grado di superare le criticità emerse durante il pregresso periodo di affidamento a società sportive». Ora JesiServizi dovrà predisporre il piano di fattibilità sperimentale entro un massimo di 30 giorni: la Giunta sarà chiamato a valutarne sostenibilità finanziaria e il livello di miglioramento conseguibili con il subentro della nuova modalità. Infine, con successivi provvedimenti, prenderà una decisione in ordine al possibile affidamento dello Stadio Carotti e della manutenzione del verde dell’antistadio alla società in house.