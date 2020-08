Staffolo, la Festa del Verdicchio si farà | Password Magazine

STAFFOLO – La Festa del Verdicchio di Staffolo ci sarà. Lo hanno rivelato oggi gli organizzatori sulla pagina ufficiale dell’evento: «Sarà diversa, sarà più piccola, sarà più sicura, ma ci sarà una 55esima Festa del Verdicchio». Il programma completo non è stato ancora rivelato ma presto, anche se con la mascherine, si tornerà a degustare per le vie di Staffolo: «Un poeta marchigiano molti anni fa scriveva ‘La quiete dopo la tempesta’ e noi è proprio così che l’abbiamo pensata – si legge sulla pagina – Sono stati molti i momenti di riflessione durante questo periodo che ci hanno portato a temporeggiare e, a dir la verità, a cambiare idea molto spesso. Ciò che sappiamo con certezza è che la nostra voglia, e speriamo la vostra, di ripartire è molta e, benché, bisognerà farlo con cautela, abbiamo deciso che sì, volevamo farla».

Il 15 e 16 Agosto il centro storico farà da sfondo a due giorni di ripartenza importanti per Staffolo e per tutti noi. Due giorni in cui ci saranno degustazioni, cibo, musica e ovviamente verdicchio».