Staffolo, ladri di carburante fermati dai carabinieri: denunciati | Password Magazine

STAFFOLO – I Carabinieri della Stazione di Staffolo nella scorsa notte hanno denunciato due stranieri per essere stati sorpresi con circa 1100 litri di carburante rubato. I due ladruncoli sono stati controllati dai servizi predisposti dalla Compagnia di Jesi per il contrasto dei reati predatori. La pattuglia dei Carabinieri di Staffolo, opportunamente a presidio dei luoghi spesso colpiti da furti e rapine, ha controllato un’autovettura di grossa cilindrata: all’interno hanno trovato diverse taniche di gasolio che sono risultate rubate in un’azienda della zona. Il maltolto è stato restituito al legittimo proprietario. Continueranno incessanti i servizi preventivi per il contrasto dei furti in aziende e abitazioni.