STAFFOLO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.30 di ieri circa in località Contrada Coroncino, nel Comune di Staffolo, per l’incendio di una mietitrebbia. La squadra di Jesi intervenuta con due autobotti ed un mezzo 4×4 ha provveduto a spegnere le fiamme che avevano avvolto parte del mezzo ed hanno bonificato il terreno dove stava lavorando. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano danni a persone.