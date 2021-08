Staffolo, muore medico di base: oltre 800 pazienti restano senza assistenza | Password Magazine

STAFFOLO – Muore un medico condotto e l’ambulatorio resta chiuso, con oltre 800 pazienti senza più assistenza sanitaria. Accade a Staffolo, dove è recentemente venuto a mancare il dott. Massimo Cruciani, amato e stimato professionista che per molti anni ha presto servizio nel piccolo paese. Il medico nominato dall’Asur in sostituzione ha rinunciato all’incarico e ora cresce il senso di smarrimento nella comunità. I pazienti si sentono disorientati e allo stesso tempo addolorati per la perdita di chi conosceva ogni loro debolezza. É quanto riferisce l’ex sindaca di Staffolo Patrizia Rosini: «Circa 800 persone si trovano ora senza assistenza medica di base. – spiega -. Molti assistiti hanno fatto il possibile in questi giorni per non ricorrere al medico, ma da martedì, giorno in cui speravano di poter vedere quel posto non più vacante, hanno cominciato davvero a preoccuparsi.

Il Sindaco si è fatto portavoce da giorni di questa situazione e ieri il Comune ha divulgato la comunicazione dell’Asur che avvisa gli assistiti della possibilità di effettuare «la scelta in favore dei medici che hanno l’ambulatorio principale a Staffolo» oppure ad altri disponibili del distretto jesino. «L’Asur la fa semplice – tuona Rosini – ma forse non sa che i medici di base sono già pieni e comunque 800 persone, di cui moltissime anziane, non possono mettersi a girovagare per la Vallesina. Suscitano già il nostro sentimento di partecipazione nel vederli in fila presso gli ambulatori nella speranza che qualcosa si muova».