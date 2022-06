«Stagioni: conversazioni di politica, cultura e società», la rassegna di Percorso Civico | Password Magazine

MOIE – «Abbiamo deciso di iniziare il nostro ciclo di appuntamenti proprio dalla Primavera, stagione della rinascita, del risveglio della vita, di un nuovo inizio. Il covid in questi anni, infatti, ha fortemente limitato se non proprio impedito le occasioni di incontro tra le persone, incontro che per noi, è stato e rimane, elemento essenziale per stimolare il confronto e la crescita reciproca.

Tornare a dialogare insieme in presenza, recuperare l’abitudine della conversazione nel mondo reale, senza la mediazione di uno schermo, rappresenta dal nostro punto di vista una grande riconquista e un grande piacere. La partecipazione attiva alla vita della comunità e del mondo, la condivisione reciproca di esperienze e saperi, sono le basi su cui poggia la democrazia e vogliono essere le parole d’ordine di questa nuova rassegna.

Con l’obiettivo di promuovere l’abitudine al dialogo e all’ascolto, con la certezza di offrire interessanti spunti di riflessione, grazie agli approfondimenti degli esperti e professionisti che ci accompagneranno in questo viaggio, presentiamo i nostri primi 3 appuntamenti:

Sabato 28 Maggio ore 17.30

“Disagi contemporanei. Scenari di vita e di cura”

Cristina Bruni >Psicologa e Psicoterapeuta Responsabile di Struttura “Villa Oasi” di San Marcello

Sabato 11 giugno ore 17.30

“Dalla pandemia alla guerra. Perché ripartire dal protagonismo dei più giovani”

Albarosa Talevi > Psicologa, Mediatrice culturale, già Giudice Onorario Minorile al Tribunale dei minori di Ancona, Presidente dell’ Associazione “La voce dei bambini Onlus”

Sabato 18 giugno ore 17.30

“Costruire le comunità con la partecipazione”

Roberto Mancini: Professore di Filosofia all’Università di Macerata

Massimo Rossi: Fondatore “Rete del nuovo Municipio”

Proprio per recuperare una dimensione quanto più possibile a contatto con la natura, abbiamo scelto di incontrarci in un luogo all’aperto, l’anfiteatro del bosco urbano “Antonella Paradisi”, a ridosso della Biblioteca La Fornace di Moie. Sarà comunque possibile seguire la diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook di Percorso Civico».

Percorso Civico Maiolati Spontini