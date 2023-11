“Stai zitta, ma no, non ci sto!”, letture dal libro di Michela Murgia - Password Magazine

JESI – Andrà in scena giovedì 23 novembre alle 18 a Palazzo dei Convegni il reading “Stai zitta, ma no, non ci sto!“, ispirato al libro “Stai zitta” di Michela Murgia. L’evento, organizzato dal Comune di Jesi in collaborazione con la Cooperativa Culturale Jesina Teatro Cocuje, si svolgerà in prossimità del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Sottovalutare i nomi delle cose è l’errore peggiore di questo nostro tempo, che vive molte tragedie, ma soprattutto quella semantica, una tragedia etica“, così la definiva Michela Murgia in un’intervista. Il suo libro si presenta infatti come un tentativo di disvelare il sessismo insito nel linguaggio comune, attraverso l’analisi di dieci espressioni che riflettono i meccanismi del potere maschile.

A leggere le parole di Michela Murgia Alessandra Zitti, Daniela De Gregorio, Marta Pecora, Milena Gregori, Nicole Rossetti, Simona Ciroldi e Stefania Grilli di Teatro Cocuje, accompagnate dalle note delle musiciste Giada, Lucia e Sara Donninelli. Le riflessioni sui brani letti saranno affidate ad Alessandro Sistilli. L’ingresso è gratuito, senza prenotazione.

A cura di Angela Anconetani Lioveri