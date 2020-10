Stalking al cimitero, danni alle tombe accudite da una coppia: denunciato | Password Magazine

ANCONA – Denunciato perché manometteva ripetutamente fiori e suppellettili che una coppia apponeva alla tomba di una familiare. É l’esito dell’attività investigativa condotta dai poliziotti della Squadra Mobile di Ancona che hanno deferito un 62enne italiano, commerciante, per danneggiamento aggravato e stalking nei confronti di una coppia di marito e moglie.

I due coniugi che, da anni, si recavano quasi quotidianamente presso un cimitero della provincia di Ancona per omaggiare i defunti, accudendone le tombe, da tempo si erano accorti che ogni volta suppellettili e mazzi di fiori venivano puntualmente danneggiati e manomessi.

Qualcuno, non appena la coppia si allontanava dal cimitero per fare ritorno a casa, si recava infatti dinanzi alla tomba e, lontano da occhi indiscreti, ne alterava lo stato delle cose, spostando il vaso dei fiori, recidendone i rami, manomettendo l’illuminazione.

Ieri, il personale della Squadra Mobile appostato nell’area cimiteriale, ha colto in flagranza di reato l’autore delle azioni proprio nell’atto di manomettere/danneggiare per l’ennesima volta gli adornamenti della tomba del familiare della coppia denunciante.

L’uomo, che in passato si era già macchiato di comportamenti simili, anche nei confronti della medesima coppia, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.